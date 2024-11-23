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Украина рассчитывает получить от США мирный план в январе

Украина рассчитывает получить от США мирный план в январе Украина рассчитывает получить мирный план от избранного президента США Дональда Трампа в январе 2025 года.
Другие страны
23 ноября 2024 г. 20:59
Украина рассчитывает получить от США мирный план в январе

Украина рассчитывает получить мирный план от избранного президента США Дональда Трампа в январе 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече, посвященной продвигаемой Киевом программе Grain from Ukraine.

"Я хочу увидеть предложения нового президента США. Я думаю, что мы эти предложения увидим уже в январе. И я думаю, что у нас будет план по завершению этой войны", - заявил он.

Зеленский также отметил, что пока не знает, когда ему удастся встретиться с Трампом, но произойдет это точно после инаугурации нового президента США.

Напомним, что инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. Трамп неоднократно заявлял, что намерен остановить российско-украинскую войну как можно скорее.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Ukrayna yanvarda ABŞ-dən sülh planı gözləyir

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