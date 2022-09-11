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Украина рассчитывает получить от Германии систему ПВО Iris уже этой осенью

Украина рассчитывает получить от Германии систему ПВО Iris уже этой осенью Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию ускорить поставки в Украину танков и артиллерийских боеприпасов, в том числе немецкой системы противовоздушной обороны Iris.
Другие страны
11 сентября 2022 г. 08:38
Украина рассчитывает получить от Германии систему ПВО Iris уже этой осенью

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию ускорить поставки в Украину танков и артиллерийских боеприпасов, в том числе немецкой системы противовоздушной обороны Iris.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок по итогам переговоров в Киеве.

"Не буду скрывать, что основная тема наших переговоров сегодня - это увеличение и ускорение поставок вооружений для Украины", - заявил Кулеба.

"Этой осенью рассчитываем на первую современную немецкую систему противовоздушной обороны Iris. Я также не мог не упомянуть последнюю инициативу - так называемый план Leopard, который появился в немецком пространстве. Отметил действительно важные поставки из Германии танков этого типа. Мы не видим никаких препятствий для этого", - отметил дипломат.

"Но до тех пор, пока это решение будет принято, я обратился к коллеге с предложением, чтобы Германия предоставила Украине боеприпасы для артиллерийских систем. Это то, что нам нужно на фронте. Это решение не такое технически сложное, как поставка танков. Но артиллерийские боеприпасы сейчас способны существенно усилить наши наступательные возможности и это поможет нам освободить новые территории и сохранить жизни людей", - подчеркнул Кулеба.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Almaniyadan “İris” HHM sisteminin və “Leopard” tanklarının tədarükünü gözləyir

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