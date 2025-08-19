Украина рассчитывает на открытие всех переговорных кластеров о вступлении в ЕС до конца 2026

О нас

Другие страны
19 августа 2025 г. 12:06
Украина рассчитывает на открытие всех переговорных кластеров о вступлении в Европейский Союз до конца 2026 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте Программы действий правительства, опубликованном Кабинетом министров Украины.

Согласно документу, в сентябре 2025 года должен быть завершен официальный скрининг по кластеру 5 – "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

В ближайшие месяцы Кабмин также намерен утвердить переговорные позиции по кластеру 3 –"Конкурентоспособность и инклюзивное развитие" (до конца августа), кластеру 4 – "Зеленый порядок и устойчивое соединение" (до конца сентября) и кластеру 5 – (до конца октября).

До 31 декабря 2025 года Украина планирует завершить скрининг соответствия национального законодательства праву ЕС по всем шести тематическим кластерам, а также пройти необходимые внутренние процедуры для открытия переговоров. К этому же сроку правительство рассчитывает подготовить Национальную программу адаптации законодательства Украины к acquis ЕС – одной из основополагающих концепций правового порядка ЕС – при условии принятия Верховной Радой соответствующего закона.

До конца 2026 года, согласно планам, Украина должна выполнить все бенчмарки и открыть переговоры по каждому из кластеров.

Ранее, 14 мая, Кабинет министров утвердил дорожные карты для открытия первого кластера "Основы вступления", а 30 мая согласовал переговорные позиции по кластеру 2 "Внутренний рынок" и кластеру 6 "Внешние отношения".

В июле Украина также завершила оценку соответствия законодательства по кластеру 4, который стал пятым из шести пройденных направлений.

Версия на английском языке Ukraine expects all negotiating clusters on EU accession to open by end of 2026
Версия на азербайджанском языке Ukrayna 2026-cı ilin sonunadək Aİ-yə üzvlüklə bağlı bütün danışıq klasterlərinin açılacağına ümid edir

