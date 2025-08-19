Украина рассчитывает на открытие всех переговорных кластеров о вступлении в ЕС до конца 2026

Украина рассчитывает на открытие всех переговорных кластеров о вступлении в Европейский Союз до конца 2026 года.

Украина рассчитывает на открытие всех переговорных кластеров о вступлении в Европейский Союз до конца 2026 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте Программы действий правительства, опубликованном Кабинетом министров Украины.

Согласно документу, в сентябре 2025 года должен быть завершен официальный скрининг по кластеру 5 – "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

В ближайшие месяцы Кабмин также намерен утвердить переговорные позиции по кластеру 3 –"Конкурентоспособность и инклюзивное развитие" (до конца августа), кластеру 4 – "Зеленый порядок и устойчивое соединение" (до конца сентября) и кластеру 5 – (до конца октября).

До 31 декабря 2025 года Украина планирует завершить скрининг соответствия национального законодательства праву ЕС по всем шести тематическим кластерам, а также пройти необходимые внутренние процедуры для открытия переговоров. К этому же сроку правительство рассчитывает подготовить Национальную программу адаптации законодательства Украины к acquis ЕС – одной из основополагающих концепций правового порядка ЕС – при условии принятия Верховной Радой соответствующего закона.

До конца 2026 года, согласно планам, Украина должна выполнить все бенчмарки и открыть переговоры по каждому из кластеров.

Ранее, 14 мая, Кабинет министров утвердил дорожные карты для открытия первого кластера "Основы вступления", а 30 мая согласовал переговорные позиции по кластеру 2 "Внутренний рынок" и кластеру 6 "Внешние отношения".

В июле Украина также завершила оценку соответствия законодательства по кластеру 4, который стал пятым из шести пройденных направлений.