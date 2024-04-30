О нас

Киев и Вашингтон провели переговоры по гарантиям безопасности

Киев и Вашингтон провели переговоры по гарантиям безопасности Власти Украины и США провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Киева.
Другие страны
30 апреля 2024 г. 03:44
Киев и Вашингтон провели переговоры по гарантиям безопасности

Власти Украины и США провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Киева.

Как передает Report, об этом сообщили в офисе украинского лидера Владимира Зеленского.

"Руководитель офиса главы государства Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с США по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности", — уточнили в сообщении.

В офисе отметили, что стороны, говоря о тексте проекта соглашения, отметили значительный прогресс по согласованию основных положений документа и скорректировали алгоритм дальнейших действий.

По мнению Ермака, документ заложит "прочные основы" для долгосрочного сотрудничества Киева с Пентагоном по укреплению обороноспособности ВСУ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı ABŞ-la danışıqlar aparıb

Другие новости из категории

В США три сотрудника полиции погибли, пять пострадали во время стрельбы
В США три сотрудника полиции погибли, пять пострадали во время стрельбы
30 апреля 2024 г. 03:36
Сотрудник АНБ США передавал данные российскому шпиону, который оказался агентом ФБР
Сотрудник АНБ США передавал данные "российскому шпиону", который оказался агентом ФБР
30 апреля 2024 г. 02:20
Помощник Байдена: Украину не примут в НАТО и в следующие несколько лет
Помощник Байдена: Украину не примут в НАТО и в следующие несколько лет
30 апреля 2024 г. 01:09
В парламенте Британии признали неэффективность антироссийских санкций
В парламенте Британии признали неэффективность антироссийских санкций
29 апреля 2024 г. 23:44
Против политиков Австрийской партии свободы начали антикоррупционное расследование
Против политиков Австрийской партии свободы начали антикоррупционное расследование
29 апреля 2024 г. 21:27
Более 20 человек погибли при падении автобуса с обрыва в Перу
Более 20 человек погибли при падении автобуса с обрыва в Перу
29 апреля 2024 г. 21:13
В Дании могут ввести воинскую обязанность для женщин после выборов 2026 года
В Дании могут ввести воинскую обязанность для женщин после выборов 2026 года
29 апреля 2024 г. 20:49
Античную гробницу Амфиполиса на севере Греции откроют для посетителей в 2027-2028 годах
Античную гробницу Амфиполиса на севере Греции откроют для посетителей в 2027-2028 годах
29 апреля 2024 г. 20:30
В Саудовской Аравии заявили, что близки к заключению оборонительного пакта с США
В Саудовской Аравии заявили, что близки к заключению оборонительного пакта с США
29 апреля 2024 г. 20:24
В Германии призвали увеличить расходы на гражданскую оборону из-за войны в Украине
В Германии призвали увеличить расходы на гражданскую оборону из-за войны в Украине
29 апреля 2024 г. 20:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi