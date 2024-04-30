Киев и Вашингтон провели переговоры по гарантиям безопасности

Власти Украины и США провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Киева.

Власти Украины и США провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Киева.

Как передает Report , об этом сообщили в офисе украинского лидера Владимира Зеленского.

"Руководитель офиса главы государства Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с США по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности", — уточнили в сообщении.

В офисе отметили, что стороны, говоря о тексте проекта соглашения, отметили значительный прогресс по согласованию основных положений документа и скорректировали алгоритм дальнейших действий.

По мнению Ермака, документ заложит "прочные основы" для долгосрочного сотрудничества Киева с Пентагоном по укреплению обороноспособности ВСУ.