Киев и Вашингтон провели переговоры по гарантиям безопасности

Власти Украины и США провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Киева.
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"Руководитель офиса главы государства Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с США по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности", — уточнили в сообщении.
В офисе отметили, что стороны, говоря о тексте проекта соглашения, отметили значительный прогресс по согласованию основных положений документа и скорректировали алгоритм дальнейших действий.
По мнению Ермака, документ заложит "прочные основы" для долгосрочного сотрудничества Киева с Пентагоном по укреплению обороноспособности ВСУ.