Украина вернула из российского плена 45 "азовцев"

6 мая Украина провела новый обмен военнопленными. Домой вернулись 45 бойцов полка "Азов".

6 мая Украина провела новый обмен военнопленными. Домой вернулись 45 бойцов полка "Азов".

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Среди освобожденных: 42 защитника и трое защитниц "Азовстали" в Мариуполе.

"Все они - нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров. Среди них есть воины, которые поженились во время обороны Мариуполя, на Азовстале", - сказал он.