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Украина вернула из российского плена 45 "азовцев"

Украина вернула из российского плена 45 "азовцев" 6 мая Украина провела новый обмен военнопленными. Домой вернулись 45 бойцов полка "Азов".
Другие страны
6 мая 2023 г. 17:00
Украина вернула из российского плена 45 азовцев

6 мая Украина провела новый обмен военнопленными. Домой вернулись 45 бойцов полка "Азов".

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Среди освобожденных: 42 защитника и трое защитниц "Азовстали" в Мариуполе.

"Все они - нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров. Среди них есть воины, которые поженились во время обороны Мариуполя, на Азовстале", - сказал он.

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