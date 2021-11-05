Украина продолжит закупать беспилотники Bayraktar

Официальный Киев намерен увеличить количество беспилотников Bayraktar.

Официальный Киев намерен увеличить количество беспилотников Bayraktar.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала 1+1 заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала.

"Вернемся к теме Bayraktar. Нам государство закупает Bayraktar. У нас есть они на вооружении, и на этом мы не останавливаемся, мы будем их наращивать еще. И та ситуация, которую сейчас обсуждают: правильно мы их применяем, неправильно - это было решение главнокомандующего. Мы видели на экране, что шел обстрел наших солдатов. Они (армия противника - ред.) нарушили минские договоренности", - сказал он.