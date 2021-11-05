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Украина продолжит закупать беспилотники Bayraktar

Украина продолжит закупать беспилотники Bayraktar Официальный Киев намерен увеличить количество беспилотников Bayraktar.
Другие страны
5 ноября 2021 г. 03:16
Украина продолжит закупать беспилотники Bayraktar

Официальный Киев намерен увеличить количество беспилотников Bayraktar.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала 1+1 заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала.

"Вернемся к теме Bayraktar. Нам государство закупает Bayraktar. У нас есть они на вооружении, и на этом мы не останавливаемся, мы будем их наращивать еще. И та ситуация, которую сейчас обсуждают: правильно мы их применяем, неправильно - это было решение главнокомандующего. Мы видели на экране, что шел обстрел наших солдатов. Они (армия противника - ред.) нарушили минские договоренности", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu “Bayraktar”ın sayını artırmaq qərarına gəlib

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