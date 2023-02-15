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Украина продолжает переговоры с Турцией об использовании плавучих электростанций

Украина продолжает переговоры с Турцией об использовании плавучих электростанций Украинская и турецкая стороны договорились продолжить переговоры об использовании плавучих электростанций для электроснабжения Украины, уделив при этом особое внимание их безопасности и местам расположения.
Другие страны
15 февраля 2023 г. 19:44
Украина продолжает переговоры с Турцией об использовании плавучих электростанций

Украинская и турецкая стороны договорились продолжить переговоры об использовании плавучих электростанций для электроснабжения Украины, уделив при этом особое внимание их безопасности и местам расположения.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается на сайте Министерства энергетики Украины.

"Плавучие электростанции – это возможность обеспечения генерацией региона, один из элементов децентрализации энергосистемы. Особенно это важно в условиях, когда Россия продолжает ежедневно атаковать наши энергообъекты", - заявил процитированный на сайте министр энергетики Герман Галущенко в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере в среду.

Как отметили в Минэнерго, стороны обсудили также широкий круг других вопросов в рамках двустороннего сотрудничества.

"Министр поблагодарил за помощь, которую турецкая сторона оказывает украинскому энергетическому сектору. В частности, в декабре 2022 года через Турецкое агентство сотрудничества и координации Харьков и Херсон получили в виде гуманитарной помощи 180 генераторов", – проинформировали в Минэнерго.

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