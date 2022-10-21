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Украина призывает ООН и ЕС направить мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС

Украина призывает ООН и ЕС направить мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС Украина призывает ООН, Европейский Союз и другие структуры организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую гидроэлектростанцию в части Херсонской области, находящейся под контролем ВС России.
Другие страны
21 октября 2022 г. 18:49
Украина призывает ООН и ЕС направить мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС

Украина призывает ООН, Европейский Союз и другие структуры организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую гидроэлектростанцию в части Херсонской области, находящейся под контролем ВС России.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Президент Владимир Зеленский сообщил, что мы наблюдаем подготовку российских войск к совершению очередного теракта на территории Херсонской области. Речь идет о том, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Этот теракт может привести ко многим тысячам жертв и затоплению десятков населенных пунктов. Поэтому мы обращаемся в ООН, ЕС и другие организации, чтобы организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. В немедленном порядке на станцию должны прибыть международные специалисты вместе с украинским персоналом", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.

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