Украина призывает ООН и ЕС направить мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС

Украина призывает ООН, Европейский Союз и другие структуры организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую гидроэлектростанцию в части Херсонской области, находящейся под контролем ВС России.

Украина призывает ООН, Европейский Союз и другие структуры организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую гидроэлектростанцию в части Херсонской области, находящейся под контролем ВС России.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Президент Владимир Зеленский сообщил, что мы наблюдаем подготовку российских войск к совершению очередного теракта на территории Херсонской области. Речь идет о том, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Этот теракт может привести ко многим тысячам жертв и затоплению десятков населенных пунктов. Поэтому мы обращаемся в ООН, ЕС и другие организации, чтобы организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. В немедленном порядке на станцию должны прибыть международные специалисты вместе с украинским персоналом", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.