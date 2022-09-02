WSJ: Украина призвала Турцию закрыть Босфор для кораблей РФ с оружием на борту

Украина призвала Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей с оружием на борту. Они прибывают в акватории Черного моря из Средиземного под видом перевозки разной продукции.

Украина призвала Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей с оружием на борту. Они прибывают в акватории Черного моря из Средиземного под видом перевозки разной продукции.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом стало известно из расследования издания The Wall Street Journal.

Корабли отправляются с российской базы в Сирии, а затем проплывают через Босфор и Дарданеллы. Эти проливы контролируются Турцией и выступают единственным способом войти в акватории Черного моря из Средиземного.

В расследовании упоминается судно Sparta II, которое 27 августа переправило в черноморский порт зенитно-ракетные комплексы С-300. Корабль принадлежит московской компании "Оборонлогистика". Она сотрудничает с министерством обороны РФ и находится под санкциями США. При этом в "Оборонлогистике" утверждали, что судно перевозило оливковое масло из Средиземного в Черное море.