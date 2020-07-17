Украина призвала Россию признать свою ответственность в деле MH17

МИД Украины призвало Россию признать свою ответственность и выполнять свои международные обязательства по делу о катастрофе малазийского Boeing

Министерство иностранных дел Украины призвало Россию признать свою ответственность и выполнять свои международные обязательства по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса МН17. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Украины по случаю трагической годовщины сбития самолета Малайзийских авиалиний МН17.

"Сегодня, в день трагической годовщины сбития самолета Малайзийских авиалиний МН17 в небе над Украиной, наши мысли и сочувствия - с родственниками и близкими погибших. Мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для установления справедливости в деле сбития самолета МН17 и наказания виновных этого ужасного преступления. Украина настроена продолжать тесное сотрудничество с Нидерландами и другими партнерами по Совместной следственной группе с целью привлечения виновных к ответственности в рамках уголовного процесса и приветствует начало судебного процесса в этом году", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Мы также принимаем меры в рамках процесса в Международном суде ООН для привлечения РФ к ответственности за нарушение своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, что привело к сбитию МН17. Важным шагом в этой связи также обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека с иском против РФ с целью привлечения этого государства к ответственности в силу ее роли в сбитии МH17. Призываем Российскую Федерацию признать свою ответственность, выполнять свои международные обязательства, в частности резолюции СБ ООН 2166, и сотрудничать со следствием", - заявили в МИД Украины.

17 июля 2014 года - на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. Международная группа, расследующая гибель малайзийского "Боинга" в Донбассе в июле 2014 года, пришла к выводу, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого была выпущена уничтожившая самолет ракета, доставили в Украину из России.