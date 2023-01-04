Украина призвала ООН направить миротворцев для защиты Запорожской АЭС

Украина обратилась к Организации объединенных наций (ООН) с просьбой направить миротворцев для защиты Запорожской атомной электростанции даже без согласия с Россией.
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"Пока нет никакого прогресса в усилиях Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию защитной зоны вокруг атомной станции. Мы предлагаем пойти на шаг дальше", - заявил глава "Энергоатома" Петр Котин.
Обращение по поводу миротворческого контингента уже направлено в ООН.
Отметим, что Украина призывает отправить миротворцев ООН на ЗАЭС с сентября прошлого года. Однако условием до сих пор было соглашение с Россией о создании безопасной зоны вокруг АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил уверенность в том, что соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто.