​Украина призвала к встрече глав МИД Евросоюза из-за обстрела Мариуполя

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Представитель Украины при Евросоюзе Константин Елисеев попросил главу европейской дипломатии Федерику Могерини организовать внеочередную встречу глав МИД стран ЕС в связи с обострением конфликта на юго-востоке Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Мы призываем Европейский Союз созвать внеочередную встречу Совета ЕС по иностранным делам и принять решительные превентивные меры согласно положениям многочисленных заключений Европейского совета", — говорится в обращении Елисеева.

По словам представителя, произошедший ранее обстрел Мариуполя – явное доказательство того, что Европа должна признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями.