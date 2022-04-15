Украина призвала Германию как можно скорее принять решение о поставках оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал канцлера Германии Олафа Шольца как можно скорее принять решение относительно дальнейших поставок вооружений Киеву.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал канцлера Германии Олафа Шольца как можно скорее принять решение относительно дальнейших поставок вооружений Киеву.

Об этом передает Report со ссылкой на телеканал ARD .

"Я надеюсь, что Шольц примет положительное решение", - заявил он в эфире. Аргументы против поставок необходимых вооружений, по его мнению, являются неубедительными. При этом глава МИД Украины подчеркнул, что боевых действий можно было бы избежать, "если бы Германия раньше одобрила поставки оружия".

Кулеба вновь призвал к поставкам тяжелых вооружений, в том числе танков, и ужесточению санкций в отношении России, включая эмбарго на импорт нефти. "Германия является ведущей страной в Европе, - заметил он. - И мы рассчитываем на эту ведущую роль". На вопрос о том, отказали ли президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру во встрече в Киеве, Кулеба ответил уклончиво.

В заключение глава внешнеполитического ведомства Украины выступил за нормализацию германо-украинских отношений. "Мы не должны копаться в прошлом, - сказал Кулеба. - Мы должны открыть новую главу и смотреть в будущее".