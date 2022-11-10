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Украина присоединилась к основополагающему документу АСЕАН

Украина присоединилась к основополагающему документу АСЕАН Украина присоединилась в четверг к основополагающему документу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.
Другие страны
10 ноября 2022 г. 20:34

Украина присоединилась в четверг к основополагающему документу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам статс-секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Кунг Пхоак.

"Украина стала 50-м участником Договора о дружбе и сотрудничестве в ЮВА", - сказал представитель камбоджийского внешнеполитического ведомства. Документ, регулирующий отношения АСЕАН и ее диалоговых партнеров, подписал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в присутствии министров иностранных дел стран АСЕАН.

В столице Камбоджи с 8 по 13 ноября проходят 40-й и 41-й саммиты АСЕАН, а также сопутствующие конференции. Для участия в них в Пномпень уже прибыли и прибудут в ближайшие дни премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава правительства Японии Фумио Кисида, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет десять стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

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