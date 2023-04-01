О нас

Украина приобретет 100 польских БТР Rosomak

Украина приобретет 100 польских БТР Rosomak Украина приобретает у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak польского производства.
Другие страны
1 апреля 2023 г. 14:27
Украина приобретет 100 польских БТР Rosomak

Украина приобретает у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak польского производства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая на заводе, где производятся эти БТР.

"Вчера я получил от премьера Украины Дениса Шмыгаля заказ на 100 Rosomak, которые здесь производятся", - сказал он. По словам Моравецкого, "оплата за эти Rosomak будет осуществлена" из выделяемых европейских средств, "а также из американских средств, которые получает Украина".

Как отметил польский премьер, развитие польской оборонной промышленности "набирает темп". В ближайшее время ожидаются новые заказы, в частности, из Саудовской Аравии и Словении.

Польша может производить 100 Rosomak в год. По словам Моравецкого, республика постарается увеличить это число.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
27 марта 2023 г. 11:28
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
28 марта 2023 г. 12:52
Hell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
ФотоHell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
30 марта 2023 г. 15:07
Ильхам Алиев заявил, что Армения все еще осуществляет транспортировку на территории Азербайджана оружия и боеприпасов
Ильхам Алиев заявил, что Армения все еще осуществляет транспортировку на территории Азербайджана оружия и боеприпасов
25 марта 2023 г. 18:55
Премьер Израиля снял с должности министра обороны
Премьер Израиля снял с должности министра обороны
26 марта 2023 г. 22:19
Генпрокуратура организует конференцию в Загатале
Генпрокуратура организует конференцию в Загатале
27 марта 2023 г. 11:25
В Стамбуле в ДТП шесть человек погибли, трое получили ранения
ФотоВ Стамбуле в ДТП шесть человек погибли, трое получили ранения
27 марта 2023 г. 18:25
Президента Перу и ее предшественника заподозрили в отмывании денег
Президента Перу и ее предшественника заподозрили в отмывании денег
29 марта 2023 г. 09:51
Азербайджан и Казахстан - лидеры по сальдо внешней торговли среди ОТГ
Азербайджан и Казахстан - лидеры по сальдо внешней торговли среди ОТГ
29 марта 2023 г. 12:37
Глава МИД Азербайджана провел встречу с министром обороны Израиля
Глава МИД Азербайджана провел встречу с министром обороны Израиля
29 марта 2023 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi