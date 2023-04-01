Украина приобретет 100 польских БТР Rosomak

Украина приобретает у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak польского производства.

Украина приобретает у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak польского производства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая на заводе, где производятся эти БТР.

"Вчера я получил от премьера Украины Дениса Шмыгаля заказ на 100 Rosomak, которые здесь производятся", - сказал он. По словам Моравецкого, "оплата за эти Rosomak будет осуществлена" из выделяемых европейских средств, "а также из американских средств, которые получает Украина".

Как отметил польский премьер, развитие польской оборонной промышленности "набирает темп". В ближайшее время ожидаются новые заказы, в частности, из Саудовской Аравии и Словении.

Польша может производить 100 Rosomak в год. По словам Моравецкого, республика постарается увеличить это число.