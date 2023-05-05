Украина прекратила действие двух соглашений с Беларусью

Украина приостановила действие двух соглашений с Беларусью.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
"Прекращено действие Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области ветеринарной медицины", - говорится в сообщении.
Также было прекращено действие Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.