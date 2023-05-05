О нас

Украина прекратила действие двух соглашений с Беларусью

Украина прекратила действие двух соглашений с Беларусью Украина приостановила действие двух соглашений с Беларусью.
Другие страны
5 мая 2023 г. 21:20
Украина прекратила действие двух соглашений с Беларусью

Украина приостановила действие двух соглашений с Беларусью.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Прекращено действие Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области ветеринарной медицины", - говорится в сообщении.

Также было прекращено действие Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Belarusla iki müqaviləni ləğv edib

Самое важное

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
5 мая 2023 г. 21:03
Лейла Алиева приняла участие в экологических акциях, посвященных 100-летию великого лидера
ФотоЛейла Алиева приняла участие в экологических акциях, посвященных 100-летию великого лидера
5 мая 2023 г. 20:52
На первом этапе в селе Дедели Физулинского района будет построено 327 домов
На первом этапе в селе Дедели Физулинского района будет построено 327 домов
5 мая 2023 г. 20:43
Президент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг
ФотоПрезидент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг
5 мая 2023 г. 18:28
ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
5 мая 2023 г. 16:38
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"
5 мая 2023 г. 10:30
В городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала
ФотоВ городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала
4 мая 2023 г. 18:42
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район
4 мая 2023 г. 16:37
Министр обороны принял нового командующего российскими миротворцами
Министр обороны принял нового командующего российскими миротворцами
4 мая 2023 г. 15:19
Советник Байдена: Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах
Советник Байдена: Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах
4 мая 2023 г. 04:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi