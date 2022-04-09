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Украина прекращает торговые отношения с Россией

Украина прекращает торговые отношения с Россией Прекращение торговых отношений, инициированное украинским правительством, будет стоить России около 6 млрд долларов ежегодно.
Другие страны
9 апреля 2022 г. 23:31
Украина прекращает торговые отношения с Россией

Прекращение торговых отношений, инициированное украинским правительством, будет стоить России около 6 млрд долларов ежегодно.

Как передает Report, об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко в эфире национального информационного марафона.

"Запрет российского импорта будет блокировать ежегодные валютные поступления минимум на 6 млрд долларов США. Это значит - эти средства не получит бюджет противника, он не сможет их направить на финансирование войны. Мы закрепили это юридически, решением Кабинета министров", - сказала она.

Также сегодня правительством принято решение о принудительном отчуждении имущества двух российских банков на территории Украины.

"Мы приняли решение об изъятии корпоративных прав финансовых учреждений, которые полностью или частично принадлежат резидентам России, речь идет о "Сбербанке России", о "Акционерном промышленном инвестиционном банке". Украина взимает часть финансовых активов в виде прав, средств, которые есть на счетах, облигаций, депозитных сертификатов. Следующий шаг - решение СНБО, но важный шаг правительство сделало уже сегодня", - отметила Свириденко.

Несмотря на прогнозы аналитиков о снижении ВВП Украины на 35-40 процентов, она отметила, что правительство сосредоточено на мерах, которые помогут быстрее восстановиться экономике.

"Мы должны ограничивать импорт товаров, которые производим сами, это мы делаем, у нас есть перечень критического импорта, обычного, мы имеем стимулировать внутреннего производителя", - подчеркнула первый вице-премьер.

Также в списке приоритетов правительства - провести посевную и предоставить все возможности для того, чтобы крупный бизнес заработал в Украине. По словам Свириденко уже 156 компаний переехали на запад страны, 100 из них уже работают.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Rusiya ilə ticarət əlaqələrini dayandırır

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