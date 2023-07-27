Украина прекращает бойкот соревнований с участием атлетов из РФ и Беларуси

Украинские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях, в которых также выступают атлеты из РФ или Беларуси в нейтральном статусе.

Украинские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях, в которых также выступают атлеты из РФ или Беларуси в нейтральном статусе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

Согласно приказу Министерства молодежи и спорта Украины, ограничения остаются в силе только в том случае, если представители этих стран участвуют в соревнованиях под своими национальными флагами.

Документ также запрещает украинским спортсменам выступать на соревнованиях, где спортсмены, представляющие РФ и/или Беларусь, используют собственную национальную символику, своими публичными действиями или заявлениями выражают принадлежность к РФ и Республике Беларусь.