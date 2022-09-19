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Украина предложит ООН принять резолюцию по конфискации российских активов

Украина предложит ООН принять резолюцию по конфискации российских активов Украина лоббирует в Генеральной Ассамблее ООН принятие резолюции, которая станет основой для создания международного механизма компенсации, который приведет к конфискации 300 млрд долларов российских государственных активов, замороженных за рубежом.
Другие страны
19 сентября 2022 г. 19:50
Украина предложит ООН принять резолюцию по конфискации российских активов

Украина лоббирует в Генеральной Ассамблее ООН принятие резолюции, которая станет основой для создания международного механизма компенсации, который приведет к конфискации 300 млрд долларов российских государственных активов, замороженных за рубежом.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая обсуждала этот вопрос с руководством МИД Британии, а также с представителями Германии, Франции и Евросоюза. Также вопрос обсуждался с помощником министра финансов США Элизабет Розенберг.

Как пишет издание, Украина выступит с предложением о создании международного компенсационного механизма, на основании которого можно будет конфисковать замороженные активы РФ.

Отмечается, что Украина убеждает своих западных союзников поддержать ее предложение о необходимости выплаты Россией многомиллиардных репараций, частично за счет замороженных ныне государственных средств и активов олигархов.

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