Украина предложит ООН принять резолюцию по конфискации российских активов

Украина лоббирует в Генеральной Ассамблее ООН принятие резолюции, которая станет основой для создания международного механизма компенсации, который приведет к конфискации 300 млрд долларов российских государственных активов, замороженных за рубежом.
Как передает Report, об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая обсуждала этот вопрос с руководством МИД Британии, а также с представителями Германии, Франции и Евросоюза. Также вопрос обсуждался с помощником министра финансов США Элизабет Розенберг.
Как пишет издание, Украина выступит с предложением о создании международного компенсационного механизма, на основании которого можно будет конфисковать замороженные активы РФ.
Отмечается, что Украина убеждает своих западных союзников поддержать ее предложение о необходимости выплаты Россией многомиллиардных репараций, частично за счет замороженных ныне государственных средств и активов олигархов.