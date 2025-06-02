Украина предложила провести новую встречу с РФ в период с 20 по 30 июня

Украина предложила провести новую встречу с РФ в период с 20 по 30 июня.

Украина предложила провести новую встречу с РФ в период с 20 по 30 июня.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию Киева на втором раунде переговоров с РФ в Стамбуле.

"Мы предложили провести встречу до конца месяца, с 20 по 30 июня. Дальнейшая встреча с РФ будет иметь смысл только, если будет подготовка на уровне лидеров. Ожидаем ответ до конца месяца. Также мы договорились про возвращение 6 тыс. тел на 6 тыс. погибших солдат, - сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Рада".

Сроки такого обмена и другие подробности Умеров не сообщил.

Сегодня в Стамбуле завершились переговоры между делегациями РФ и Украины. Они обсудили вопрос организации встречи лидеров двух стран, обмен пленными и прекращение огня.

О крупнейшем обмене пленными в формате "1000 на 1000" стороны объявили после первого раунда прямых переговоров, который прошел 16 мая в Стамбуле. Обмен военнопленными и мирными гражданами продолжался три дня - с 23 по 25 мая, и обе стороны передали друг другу по 303 человека.