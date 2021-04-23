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Украина предложила Израилю стать посредником в переговорах с Россией

Украина предложила Израилю стать посредником в переговорах с Россией Посол Украины в Израиле добавил, что "премьер-министр не сказал "нет", он сказал, что попытается сделать все возможное"
Другие страны
23 апреля 2021 г. 14:51
Украина предложила Израилю стать посредником в переговорах с Россией

Киев предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил сегодня посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью телеканалу I24news.

"Мы уже попросили, чтобы израильский премьер-министр был вовлечён как возможный посредник в этом сценарии. Потому что у него хорошие отношения с обоими - с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным и (президентом Украины Владимиром - ред.) Зеленским", - сказал посол.

Он добавил, что "премьер-министр не сказал "нет", он сказал, что попытается сделать все возможное".

"Мы очень рады, что Нетаньяху не отклонил эту задачу. Напротив, он показал свой интерес и желание помочь", - заключил посол.

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