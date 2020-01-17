Украина повторно попросила Иран предоставить бортовые самописцы Boeing

Офис генерального прокурора Украины повторно обратился к Ирану с просьбой предоставить украинским правоохранителям бортовые самописцы сбитого возле Тегерана Boeing.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в пятницу пресс-служба офиса.

"В пятницу, 17 января 2020 года, офис генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing 737 рейса PS752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины", - говорится в сообщении офиса в Telegram.

В пресс-службе отметили, что обращение также касается активизации международного сотрудничества по расследованию авиакатастрофы.