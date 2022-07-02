Украина попросила Турцию задержать грузовое судно под российским флагом

Украина обратилась к Турции с просьбой задержать грузовое судно "Жибек Жолы" под флагом России.
На борту судна находится зерно, вывезенное из Бердянска.
Представитель внешнеполитического ведомства утверждает, что на судно погрузили партию зерна весом 4,5 тыс тонн. При этом в письме Генпрокуратуры, направленном в Минюст Турции, говорится, что "Жибек Жолы" якобы незаконно перевозит 7 тыс тонн украинского зерна. Согласно посланию, судно направляется из Бердянска в турецкий город Карасу.
Генпрокуратура Украины потребовала от турецкой стороны провести досмотр судна, изъять образцы зерна для судебно-медицинской экспертизы и предоставить информацию о местонахождении груза.