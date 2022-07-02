О нас

Украина попросила Турцию задержать грузовое судно под российским флагом

Украина попросила Турцию задержать грузовое судно под российским флагом Украина обратилась к Турции с просьбой задержать грузовое судно "Жибек Жолы" под флагом России.
Другие страны
2 июля 2022 г. 08:03
Украина попросила Турцию задержать грузовое судно под российским флагом

Украина обратилась к Турции с просьбой задержать грузовое судно "Жибек Жолы" под флагом России.

Как передает Report, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя украинского МИД и письмо Генпрокуратуры этой страны.

На борту судна находится зерно, вывезенное из Бердянска.

Представитель внешнеполитического ведомства утверждает, что на судно погрузили партию зерна весом 4,5 тыс тонн. При этом в письме Генпрокуратуры, направленном в Минюст Турции, говорится, что "Жибек Жолы" якобы незаконно перевозит 7 тыс тонн украинского зерна. Согласно посланию, судно направляется из Бердянска в турецкий город Карасу.

Генпрокуратура Украины потребовала от турецкой стороны провести досмотр судна, изъять образцы зерна для судебно-медицинской экспертизы и предоставить информацию о местонахождении груза.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
1 июля 2022 г. 17:02
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
1 июля 2022 г. 16:28
Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг
Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг
1 июля 2022 г. 14:41
Кристина Дорош: Малый и средний бизнес в Азербайджане могут освободить от расходов на POS-терминалы
Кристина Дорош: Малый и средний бизнес в Азербайджане могут освободить от расходов на POS-терминалы
1 июля 2022 г. 14:27
Коллегия адвокатов готова помочь армянам Карабахского региона, принявшим законы Азербайджана
Коллегия адвокатов готова помочь армянам Карабахского региона, принявшим законы Азербайджана
1 июля 2022 г. 14:10
UNICEF- Азербайджан: Село Агалы - сочетание умной и хорошей инфраструктуры
UNICEF- Азербайджан: Село Агалы - сочетание умной и хорошей инфраструктуры
1 июля 2022 г. 13:12
Памела Агуерре: Высоко ценю роль Азербайджана в Движении неприсоединения
Памела Агуерре: Высоко ценю роль Азербайджана в Движении неприсоединения
1 июля 2022 г. 11:55
Парламентский советник Ливии: Азербайджан вдохновляет другие страны на активное сотрудничество
Парламентский советник Ливии: Азербайджан вдохновляет другие страны на активное сотрудничество
30 июня 2022 г. 18:02
Сирийский депутат: Мы сегодня увидели лидерство Азербайджана в ДН
Сирийский депутат: Мы сегодня увидели лидерство Азербайджана в ДН
30 июня 2022 г. 17:54
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
30 июня 2022 г. 12:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi