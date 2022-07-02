Украина попросила Турцию задержать грузовое судно под российским флагом

Украина обратилась к Турции с просьбой задержать грузовое судно "Жибек Жолы" под флагом России.

Украина обратилась к Турции с просьбой задержать грузовое судно "Жибек Жолы" под флагом России.

Как передает Report, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя украинского МИД и письмо Генпрокуратуры этой страны.

На борту судна находится зерно, вывезенное из Бердянска.

Представитель внешнеполитического ведомства утверждает, что на судно погрузили партию зерна весом 4,5 тыс тонн. При этом в письме Генпрокуратуры, направленном в Минюст Турции, говорится, что "Жибек Жолы" якобы незаконно перевозит 7 тыс тонн украинского зерна. Согласно посланию, судно направляется из Бердянска в турецкий город Карасу.

Генпрокуратура Украины потребовала от турецкой стороны провести досмотр судна, изъять образцы зерна для судебно-медицинской экспертизы и предоставить информацию о местонахождении груза.