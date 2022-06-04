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Украина попросила Индию стать одной из стран-гарантов ее безопасности

Украина попросила Индию стать одной из стран-гарантов ее безопасности Украина обратилась к Индии с просьбой стать одним из гарантов ее безопасности, а также принять участие в восстановлении страны после окончания войны в Украине.
Другие страны
4 июня 2022 г. 12:26
Украина попросила Индию стать одной из стран-гарантов ее безопасности

Украина обратилась к Индии с просьбой стать одним из гарантов ее безопасности, а также принять участие в восстановлении страны после окончания войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщила в субботу газета The Hindu.

Как пишет издание, "Украина попросила Индию наряду с другими странами стать одним из гарантов <...> безопасности".

"Мы также ожидаем, что Индия будет активно участвовать в послевоенном восстановлении [Украины]. Украина ожидает от Индии больше гуманитарной помощи, лекарств, некоторой технической и финансовой поддержки", - приводит слова своего диписточника газета.

Собеседник The Hindu напомнил, что на сегодняшний день общая гуманитарная помощь Индии Украине как со стороны правительства, так и от частных компаний составила около 230 тонн. Кроме того, большой объем помощи был предоставлен индийскими фармацевтическими компаниями. По словам источника, "стоимость только этой помощи составляет около 7-8 млн долларов США".

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