Украина получит в январе первые французские истребители Mirage

Украина получит от Франции первые три истребителя Mirage 2000-5F в январе.

Украина в январе получит от Франции первые три истребителя Mirage 2000-5F.

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом сообщает издание Avions Legendaires.

Как отмечает издание, самолеты, которые получит Украина, были сняты с вооружения французских Воздушно-космических сил и модифицированы для выполнения более сложных задач.

В целом, Украина может получить около 10 истребителей Mirage.

По данным Avions Legendaires, первые три самолета будут доставлены в Украину до 20 января.

При этом некоторые источники издания предполагают, что Mirage уже находятся в Украине, но пока используются для тренировок пилотов.

В начале июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении передать Украине истребители Mirage 2000. СМИ сообщали, что Украина может получить модернизированную версию французских самолетов.