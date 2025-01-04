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Украина получит в январе первые французские истребители Mirage

Украина получит в январе первые французские истребители Mirage Украина получит от Франции первые три истребителя Mirage 2000-5F в январе.
Другие страны
4 января 2025 г. 15:42
Украина получит в январе первые французские истребители Mirage

Украина в январе получит от Франции первые три истребителя Mirage 2000-5F.

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом сообщает издание Avions Legendaires.

Как отмечает издание, самолеты, которые получит Украина, были сняты с вооружения французских Воздушно-космических сил и модифицированы для выполнения более сложных задач.

В целом, Украина может получить около 10 истребителей Mirage.

По данным Avions Legendaires, первые три самолета будут доставлены в Украину до 20 января.

При этом некоторые источники издания предполагают, что Mirage уже находятся в Украине, но пока используются для тренировок пилотов.

В начале июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении передать Украине истребители Mirage 2000. СМИ сообщали, что Украина может получить модернизированную версию французских самолетов.

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Версия на английском языке Ukraine to receive first French Mirage fighters in January

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