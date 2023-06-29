Украина получит транш МВФ на 890 миллионов долларов

Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Сегодня было одобрено выделение второго транша на около 890 млн долларов.

Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Сегодня было одобрено выделение второго транша на около 890 млн долларов.

Как передает Report , об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter.

Эти деньги будут направлены на поддержку бюджета Украины.

В Фонде, в свою очередь, отметили, что официальные органы добились значительного прогресса в выполнении своих обязательств в рамках EFF в сложных условиях, выполнив все применимые количественные критерии эффективности до конца апреля.

МВФ считает, что для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности в предстоящий сложный период необходимы устойчивая ответственность и импульс реформ.

В Фонде добавили, что экономика Украины демонстрирует большую устойчивость, чем ожидалось. Отмечается, что прогноз роста ВВП на 2023 год повышен до 1-3%, поскольку внутренний спрос восстанавливается, а инфляция замедляется.