Украина получит первый транш с доходов от активов РФ до конца лета

Украина вероятно получит первый транш в 1,5 млрд евро с доходов от замороженных российских активов до конца лета.

Украина, вероятно, получит первый транш в 1,5 млрд евро с доходов от замороженных российских активов до конца лета.

Как передает Report, об этом сказал европейский комиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис.

"По нашим оценкам, в этом году благодаря нашим мерам будет доступно до 3 миллиардов евро (3,21 млрд долларов), и мы ожидаем осуществить первый платеж в размере 1,5 миллиарда евро до летних каникул", - добавил он.

Еврокомиссар добавил, что в первую очередь внимание на использовании этих доходов будет сосредоточено на военной поддержке Украины.

"Мы работаем в полную силу, чтобы уже в ближайшее время провести первую закупку", - подчеркнул Домбровскис.

Напомним, что 21 мая Совет Европейского союза одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов России. Более того, уже в июне страны G7 договорились о передаче Украине 50 млрд долларов, для которых будут использованы проценты от замороженных активов.