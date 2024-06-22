О нас

Украина получит первый транш с доходов от активов РФ до конца лета

Украина получит первый транш с доходов от активов РФ до конца лета Украина вероятно получит первый транш в 1,5 млрд евро с доходов от замороженных российских активов до конца лета.
Другие страны
22 июня 2024 г. 00:33
Украина получит первый транш с доходов от активов РФ до конца лета

Украина, вероятно, получит первый транш в 1,5 млрд евро с доходов от замороженных российских активов до конца лета.

Как передает Report, об этом сказал европейский комиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис.

"По нашим оценкам, в этом году благодаря нашим мерам будет доступно до 3 миллиардов евро (3,21 млрд долларов), и мы ожидаем осуществить первый платеж в размере 1,5 миллиарда евро до летних каникул", - добавил он.

Еврокомиссар добавил, что в первую очередь внимание на использовании этих доходов будет сосредоточено на военной поддержке Украины.

"Мы работаем в полную силу, чтобы уже в ближайшее время провести первую закупку", - подчеркнул Домбровскис.

Напомним, что 21 мая Совет Европейского союза одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов России. Более того, уже в июне страны G7 договорились о передаче Украине 50 млрд долларов, для которых будут использованы проценты от замороженных активов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukrayna yayın sonuna qədər Rusiya aktivlərindən ilk tranşı alacaq

Самое читаемое

Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
20 июня 2024 г. 11:15
В США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
ФотоВ США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
20 июня 2024 г. 10:30
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
15 июня 2024 г. 12:46
БИГ продолжает информировать мировое сообщество о реальной ситуации в колонизированных регионах
ФотоБИГ продолжает информировать мировое сообщество о реальной ситуации в колонизированных регионах
20 июня 2024 г. 22:06
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
16 июня 2024 г. 12:28
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
17 июня 2024 г. 12:58
Завтра в ООН пройдет конференция БИГ по борьбе с колониализмом
Завтра в ООН пройдет конференция БИГ по борьбе с колониализмом
19 июня 2024 г. 19:56
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
21 июня 2024 г. 16:45
В Берне представили список стран-участниц Саммита мира по Украине
В Берне представили список стран-участниц "Саммита мира" по Украине
15 июня 2024 г. 02:29
Госсекретарь США призвал Армению и Азербайджан в ближайшее время подписать мирный договор
Госсекретарь США призвал Армению и Азербайджан в ближайшее время подписать мирный договор
21 июня 2024 г. 09:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi