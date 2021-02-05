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Украина получит первые 12 млн доз вакцины против COVID-19 в феврале

Украина получит первые 12 млн доз вакцины против COVID-19 в феврале Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцины против COVID-19.
Другие страны
5 февраля 2021 г. 22:06
Украина получит первые 12 млн доз вакцины против COVID-19 в феврале

Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцины против COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, проинформировала пресс-служба главы государства.

"Украина сегодня получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. Поставки будут уже в феврале", - сказал министр.

"12 млн доз - это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинацию в течение первых шести месяцев после начала поставок", - отметил Владимир Зеленский.

Глава Минздрава уточнил, что ожидается поставка вакцин, которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях индийского Serum Institute (Института сыворотки Индии). "Полученное подтверждение будет реализовываться посредством контракта между Serum Institute и (британским агентством) Crown Agents", - сказал он. Степанов добавил, что кабинет министров "работает над разработкой сайта, который поможет украинцам легко и удобно регистрироваться на вакцинацию".

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