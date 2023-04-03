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Украина получит от Норвегии и Дании 8 тыс. артиллерийских снарядов

Украина получит от Норвегии и Дании 8 тыс. артиллерийских снарядов Норвегия и Дания поставят для Украины 8 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Снаряды будут изготовлены из компонентов производства этих стран.
Другие страны
3 апреля 2023 г. 13:40
Украина получит от Норвегии и Дании 8 тыс. артиллерийских снарядов

Норвегия и Дания поставят для Украины 8 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Снаряды будут изготовлены из компонентов производства этих стран.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Минобороны Норвегии.

"Норвегия и Дания передадут 8 тыс. артиллерийских снарядов Украине... стандартные натовские артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, они станут дополнением к передаче Данией 19 гаубиц Caesar", - сказано в сообщении.

Минобороны отметило, что ранее Норвегия передала Киеву 20 тыс. снарядов.

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Версия на английском языке Ukraine to receive 8,000 artillery shells from Norway, Denmark

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