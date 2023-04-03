Украина получит от Норвегии и Дании 8 тыс. артиллерийских снарядов

Норвегия и Дания поставят для Украины 8 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Снаряды будут изготовлены из компонентов производства этих стран.

Норвегия и Дания поставят для Украины 8 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Снаряды будут изготовлены из компонентов производства этих стран.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Минобороны Норвегии.

"Норвегия и Дания передадут 8 тыс. артиллерийских снарядов Украине... стандартные натовские артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, они станут дополнением к передаче Данией 19 гаубиц Caesar", - сказано в сообщении.

Минобороны отметило, что ранее Норвегия передала Киеву 20 тыс. снарядов.