Украина получит от Литвы €10 млн на дальнобойное оружие

Вильнюс предоставит Киеву 10 млн евро на развитие дальнобойных вооружений.
Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Telegram-канале.
"Литва предоставляет Украине 10 млн евро для финансирования наших дальнобойных возможностей, особенно ракеты-дрона "Паляница", - написал он.
Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа 11 сентября посетил Киев, где принял участие в открытии литовско-украинского бизнес-форума оборонной промышленности.
По сообщению украинских СМИ, Киев разрабатывает дальнобойную ракету-дрон, а также провел первые успешные испытания собственной баллистической ракеты.