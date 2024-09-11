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Украина получит от Литвы €10 млн на дальнобойное оружие

Украина получит от Литвы €10 млн на дальнобойное оружие Вильнюс предоставит Киеву 10 млн евро на развитие дальнобойных вооружений.
Другие страны
11 сентября 2024 г. 18:21
Украина получит от Литвы €10 млн на дальнобойное оружие

Вильнюс предоставит Киеву 10 млн евро на развитие дальнобойных вооружений.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Telegram-канале.

"Литва предоставляет Украине 10 млн евро для финансирования наших дальнобойных возможностей, особенно ракеты-дрона "Паляница", - написал он.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа 11 сентября посетил Киев, где принял участие в открытии литовско-украинского бизнес-форума оборонной промышленности.

По сообщению украинских СМИ, Киев разрабатывает дальнобойную ракету-дрон, а также провел первые успешные испытания собственной баллистической ракеты.

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