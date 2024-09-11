Украина получит от Литвы €10 млн на дальнобойное оружие

Вильнюс предоставит Киеву 10 млн евро на развитие дальнобойных вооружений.

Вильнюс предоставит Киеву 10 млн евро на развитие дальнобойных вооружений.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Telegram-канале.

"Литва предоставляет Украине 10 млн евро для финансирования наших дальнобойных возможностей, особенно ракеты-дрона "Паляница", - написал он.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа 11 сентября посетил Киев, где принял участие в открытии литовско-украинского бизнес-форума оборонной промышленности.

По сообщению украинских СМИ, Киев разрабатывает дальнобойную ракету-дрон, а также провел первые успешные испытания собственной баллистической ракеты.