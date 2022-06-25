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Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ

Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой помощи. Эти средства будут направлены Украине через механизм административного счета Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина.
Другие страны
25 июня 2022 г. 16:15
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ

Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой помощи. Эти средства будут направлены Украине через механизм административного счета Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина.

Соглашение между правительствами Украины и Германии подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Получение средств ожидается уже в ближайшее время.

"Средства будут направлены в госбюджет Украины для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения", - говорится в сообщении минфина этой страны.

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Версия на английском языке Ukraine to receive 1B euros from Germany through IMF
Версия на азербайджанском языке Ukrayna BMF xətti ilə Almaniyadan 1 milyard avro alacaq

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