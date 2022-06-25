Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ

Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой помощи. Эти средства будут направлены Украине через механизм административного счета Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина.

Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой помощи. Эти средства будут направлены Украине через механизм административного счета Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина.

Соглашение между правительствами Украины и Германии подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Получение средств ожидается уже в ближайшее время.

"Средства будут направлены в госбюджет Украины для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения", - говорится в сообщении минфина этой страны.