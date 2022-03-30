О нас
Аудио новости

Украина получит от Франции кредит в 300 миллионов евро

Украина получит от Франции кредит в 300 миллионов евро Украина получит кредит в 300 млн евро от Французского агентства развития.
Другие страны
30 марта 2022 г. 07:44
Украина получит от Франции кредит в 300 миллионов евро

Украина получит кредит в 300 млн евро от Французского агентства развития.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Я чрезвычайно благодарен нашим французским коллегам за оперативное решение. Предоставленные нам средства являются чрезвычайно важными для поддержания стабильности финансовой системы в условиях полномасштабной войны с РФ", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Кредит предоставляется по фиксированной процентной ставке в размере 1,04% годовых на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком на пять лет от даты заключения кредитного договора).

Средства будут использованы для финансирования государственного бюджета.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Fransadan 300 milyon avro kredit alacaq

Экслюзивные новости

Эксперт: У Европы может возникнуть нехватка газа, Россия потеряет в платежах
Эксперт: У Европы может возникнуть нехватка газа, Россия потеряет в платежах
29 марта 2022 г. 15:47
Разрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
28 марта 2022 г. 12:10
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
26 марта 2022 г. 13:54
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
22 марта 2022 г. 16:16
Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi