Украина получит от Франции кредит в 300 миллионов евро

Украина получит кредит в 300 млн евро от Французского агентства развития.

Украина получит кредит в 300 млн евро от Французского агентства развития.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Я чрезвычайно благодарен нашим французским коллегам за оперативное решение. Предоставленные нам средства являются чрезвычайно важными для поддержания стабильности финансовой системы в условиях полномасштабной войны с РФ", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Кредит предоставляется по фиксированной процентной ставке в размере 1,04% годовых на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком на пять лет от даты заключения кредитного договора).

Средства будут использованы для финансирования государственного бюджета.