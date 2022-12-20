Украина получит еще тысячи антенн Starlink

Украина достигла соглашения с корпорацией Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о получении больше 10 тысяч спутниковых терминалов Starlink

Украина достигла соглашения с корпорацией Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о получении больше 10 тысяч спутниковых терминалов Starlink.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, с начала войны в феврале Украина получила около 22 тыс. антенн Starlink.

"SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам. Маск заверил нас, что продолжит поддерживать Украину. Когда у нас было мощное отключение электроэнергии, я написал ему в тот день, и он моментально отреагировал", - сказал он.

Федоров отметил, что несмотря на то, что контракта еще нет, правительства нескольких стран ЕС готовы разделить оплату.

"На сегодняшний день все финансовые вопросы решены", - сказал министр, добавив, что весной Украине необходимо будет найти дополнительное финансирование.