Украина получит дополнительные $350 млн долларов от Канады

Кабинет Министров внес изменения в основные условия осуществления государственных внешних заимствований путем привлечения кредита от Канады.

Кабинет Министров внес изменения в основные условия осуществления государственных внешних заимствований путем привлечения кредита от Канады.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что проект постановления разработан Минфином для возможности увеличения суммы льготного кредита на 0,45 млрд канадских долларов (0,351 млрд долларов США в эквиваленте) в рамках кредитного договора между Украиной и Канадой.

В результате сумма кредита составит 1,45 млрд канадских долларов – 1,131 млрд долларов США. Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых. Для дополнительных траншей кредита сохранены указанные условия.

"Средства будут направлены в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в частности на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных платежей", – добавили в Минфине.