Украина получит дополнительные $350 млн долларов от Канады

Кабинет Министров внес изменения в основные условия осуществления государственных внешних заимствований путем привлечения кредита от Канады.
Отмечается, что проект постановления разработан Минфином для возможности увеличения суммы льготного кредита на 0,45 млрд канадских долларов (0,351 млрд долларов США в эквиваленте) в рамках кредитного договора между Украиной и Канадой.
В результате сумма кредита составит 1,45 млрд канадских долларов – 1,131 млрд долларов США. Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых. Для дополнительных траншей кредита сохранены указанные условия.
"Средства будут направлены в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в частности на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных платежей", – добавили в Минфине.