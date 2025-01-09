Украина получит 30 тыс. новых БПЛА от Великобритании и союзников

Великобритания и союзники направят Украине 30 тыс. новых БПЛА в рамках международной коалиции по обеспечению Киева дронами.

Великобритания и союзники направят Украине 30 тыс. новых БПЛА в рамках международной коалиции по обеспечению Киева дронами.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Минобороны Британии.

"Украине будет направлено 30 тыс. новых дронов после размещения контрактов на 45 млн фунтов стерлингов международной коалицией по дронам, возглавляемой Великобританией и Латвией", - сказано в заявлении.

В нем говорится о том, что с этой целью финансирование выделят Британия, Латвия, Дания, Швеция и Нидерланды.