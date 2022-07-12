Украина получит 200 млн евро беспроцентного кредита от Италии

Украина получит от итальянской стороны беспроцентный кредит на сумму €200 млн и направит его на зарплаты педагогов.

Украина получит от итальянской стороны беспроцентный кредит на сумму 200 млн евро и направит его на зарплаты педагогов.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном сообщении на сайте Минфина Украины.

"Кабинет министров Украины принял постановление о привлечении беспроцентного кредита от Италии на сумму до 200 млн евро с административного счета МВФ", - отмечается в сообщении.

Денежные средства, подчеркнули в Минфине, будут "направлены в госбюджет на финансирование заработной платы педагогических работников учреждений общего среднего образования".

Кредит предоставляется на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 7,5 лет). Проценты за использование кредита не начисляются, заявили в ведомстве.