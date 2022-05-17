Украина получит 150 миллионов евро кредита от Германии

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил постановление о привлечении льготного кредита в размере до 150 млн евро от немецкого государственного банка развития KfW.

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил постановление о привлечении льготного кредита в размере до 150 млн евро от немецкого государственного банка развития KfW.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Правительственный портал Украины.

Кредит предоставляется сроком на 15 лет с учетом отсрочки первого платежа на 5 лет от даты заключения сделки.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, финансовая поддержка международных партнеров Украины с 24 февраля этого года составила уже более 5 млрд долларов.

"Украина получит дополнительные 150 млн евро финансовой поддержки от Германии, что увеличивает общий размер такой поддержки от ФРГ до 300 млн евро. Эти средства сразу будут направлены на поддержку наших граждан и восстановление критической инфраструктуры", – цитирует Шмыгаля его пресс-служба.

Премьер также отметил, что за последние недели правительство достигло договоренности о получении кредита от правительства Японии в размере 100 млн долларов и финансовой поддержки от Всемирного банка в размере 1,5 млрд долларов.