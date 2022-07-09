О нас

Шмыгаль: Украина получит еще 1,7 млрд долларов безвозвратной помощи

Шмыгаль: Украина получит еще 1,7 млрд долларов безвозвратной помощи Украина получит 1,7 млрд долларов гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID.
Другие страны
9 июля 2022 г. 15:50
Шмыгаль: Украина получит еще 1,7 млрд долларов безвозвратной помощи

Украина получит 1,7 млрд долларов гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР", - написал он. По его словам, это результаты договоренностей, достигнутых партнерами по развитию из-за войны России против Украины.

Шмыгаль сообщил, что средства будут направлены для покрытия расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

По меньшей мере 30 человек пострадали в ходе массовых протестов в Коломбо
По меньшей мере 30 человек пострадали в ходе массовых протестов в Коломбо
9 июля 2022 г. 15:30
В Австралии потерпел крушение частный вертолет, пилот погиб
В Австралии потерпел крушение частный вертолет, пилот погиб
9 июля 2022 г. 13:45
В Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента
В Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента
9 июля 2022 г. 12:39
В Шанхае неизвестный напал с ножом на посетителей больницы
В Шанхае неизвестный напал с ножом на посетителей больницы
9 июля 2022 г. 12:01
В Украине из-за войны пострадали около тысячи детей
В Украине из-за войны пострадали около тысячи детей
9 июля 2022 г. 11:29
В Индии из-за наводнений эвакуировали около 15 тыс. паломников
В Индии из-за наводнений эвакуировали около 15 тыс. паломников
9 июля 2022 г. 09:36
Убийца бывшего премьера Японии давно планировал акцию
Убийца бывшего премьера Японии давно планировал акцию
9 июля 2022 г. 09:10
В Польше назвали дату окончания строительства стены на границе с Беларусью
В Польше назвали дату окончания строительства стены на границе с Беларусью
9 июля 2022 г. 08:21
Похороны экс-премьера Японии Абэ пройдут в его родном городе
Похороны экс-премьера Японии Абэ пройдут в его родном городе
9 июля 2022 г. 08:04
Германия отправляет свои войска в Боснию и Герцеговину
Германия отправляет свои войска в Боснию и Герцеговину
9 июля 2022 г. 06:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi