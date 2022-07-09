Шмыгаль: Украина получит еще 1,7 млрд долларов безвозвратной помощи

Украина получит 1,7 млрд долларов гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID.

Украина получит 1,7 млрд долларов гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР", - написал он. По его словам, это результаты договоренностей, достигнутых партнерами по развитию из-за войны России против Украины.

Шмыгаль сообщил, что средства будут направлены для покрытия расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.