Украина получила второй транш от МВФ на 890 млн долларов

Украина получила второй транш в размере 890 млн долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Средства уже поступили в общий фонд государственного бюджета страны.

Украина получила второй транш в размере 890 млн долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Средства уже поступили в общий фонд государственного бюджета страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявили в пресс-службе министерства финансов Украины.

Сейчас Украина получила уже 3,59 млрд долларов от МВФ.

"Благодаря предоставленным средствам мы можем и в дальнейшем сохранять экономическую стабильность в Украине и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

В конце марта Международный валютный фонд одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на сумму 15,6 млрд долларов. В рамках этой программы МВФ выделил первый транш в размере 2,7 млрд долларов. Эта программа является частью общего пакета международной поддержки для Украины, который оценивается в 115 млрд долларов.