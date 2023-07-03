О нас

Украина получила второй транш от МВФ на 890 млн долларов

Украина получила второй транш от МВФ на 890 млн долларов Украина получила второй транш в размере 890 млн долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Средства уже поступили в общий фонд государственного бюджета страны.
Другие страны
3 июля 2023 г. 20:30
Украина получила второй транш от МВФ на 890 млн долларов

Украина получила второй транш в размере 890 млн долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Средства уже поступили в общий фонд государственного бюджета страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявили в пресс-службе министерства финансов Украины.

Сейчас Украина получила уже 3,59 млрд долларов от МВФ.

"Благодаря предоставленным средствам мы можем и в дальнейшем сохранять экономическую стабильность в Украине и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

В конце марта Международный валютный фонд одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на сумму 15,6 млрд долларов. В рамках этой программы МВФ выделил первый транш в размере 2,7 млрд долларов. Эта программа является частью общего пакета международной поддержки для Украины, который оценивается в 115 млрд долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий селей и паводков
В Азербайджане состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий селей и паводков
3 июля 2023 г. 19:41
Армяне свободно пересекают ППП в Лачыне в сопровождении МККК - ВИДЕО
Армяне свободно пересекают ППП в Лачыне в сопровождении МККК - ВИДЕО
3 июля 2023 г. 16:42
Французский эксперт: Эммануэль Макрон не любит Францию
Французский эксперт: Эммануэль Макрон не любит Францию
3 июля 2023 г. 14:26
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Александра Лукашенко
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Александра Лукашенко
3 июля 2023 г. 11:16
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
МИД Азербайджана выразил протест Франции
МИД Азербайджана выразил протест Франции
30 июня 2023 г. 16:15
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции
Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции
29 июня 2023 г. 20:56
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
28 июня 2023 г. 20:04
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
27 июня 2023 г. 15:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi