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Украина получила системы ПВО Mistral от Эстонии

Украина получила системы ПВО Mistral от Эстонии Украина получила эстонские зенитно-ракетные комплексы малого радиуса Mistral с запасом ракет-перехватчиков. 
Другие страны
6 июля 2024 г. 17:20
Украина получила системы ПВО Mistral от Эстонии

Украина получила эстонские зенитно-ракетные комплексы малого радиуса Mistral с запасом ракет-перехватчиков.

Об этом сообщает Report со ссылкой пост эстонского минобороны в соцсети "X".

"В Украину доставлены системы ПВО малой дальности Mistral и ракеты, предоставленные Эстонией. Давайте продолжим поддержку украинских борцов за свободу. Вместе мы сможем остановить российскую агрессию", - говорится в сообщении.

Mistral - переносные зенитно-ракетные комплексы французского производства. Украина применяет их с 2022 года.

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