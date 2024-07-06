Украина получила системы ПВО Mistral от Эстонии

Украина получила эстонские зенитно-ракетные комплексы малого радиуса Mistral с запасом ракет-перехватчиков.

Украина получила эстонские зенитно-ракетные комплексы малого радиуса Mistral с запасом ракет-перехватчиков.

Об этом сообщает Report со ссылкой пост эстонского минобороны в соцсети "X".

"В Украину доставлены системы ПВО малой дальности Mistral и ракеты, предоставленные Эстонией. Давайте продолжим поддержку украинских борцов за свободу. Вместе мы сможем остановить российскую агрессию", - говорится в сообщении.

Mistral - переносные зенитно-ракетные комплексы французского производства. Украина применяет их с 2022 года.