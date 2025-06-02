О нас

Украина получила приглашение на саммит НАТО в Гааге

Украина получила приглашение на саммит НАТО в Гааге Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге, который состоится 24-25 июня.
Другие страны
2 июня 2025 г. 22:43
Украина получила приглашение на саммит НАТО в Гааге

Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге, который состоится 24-25 июня.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с журналистами в Zoom.

"Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно", – добавил он.

Глава государства не уточнил, как именно Украина будет представлена на саммите Альянса, но сказал, что министр иностранных дел Андрей Сибига будет говорить со своими коллегами "об инфраструктуре".

Ранее стало известно, что из-за президента США Дональда Трампа в НАТО готовят мини-декларацию саммита в Гааге – вероятно, без упоминания Украины.

Также СМИ писали, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг данную информацию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukrayna NATO-nun Haaqa sammitinə dəvət alıb

Другие новости из категории

Основная часть состояния Билла Гейтса достанется Африке
Основная часть состояния Билла Гейтса достанется Африке
2 июня 2025 г. 23:43
Великобритания увеличит численность армии до 76 тыс. военнослужащих
Великобритания увеличит численность армии до 76 тыс. военнослужащих
2 июня 2025 г. 23:32
Зеленский обсудил с новоизбранным президентом Румынии усиление санкций против РФ
Зеленский обсудил с новоизбранным президентом Румынии усиление санкций против РФ
2 июня 2025 г. 23:02
Фидан: Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли в конструктивной атмосфере
Фидан: Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли в конструктивной атмосфере
2 июня 2025 г. 22:53
Премьер Польши запросит вотум доверия правительству в Сейм в ближайшее время
Премьер Польши запросит вотум доверия правительству в Сейм в ближайшее время
2 июня 2025 г. 22:18
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
2 июня 2025 г. 22:04
Белый дом: Трамп сохраняет готовность к встрече с Путиным и Зеленским
Белый дом: Трамп сохраняет готовность к встрече с Путиным и Зеленским
2 июня 2025 г. 21:56
Председательство в Совете Безопасности ООН в июне перешло к Гайане
Председательство в Совете Безопасности ООН в июне перешло к Гайане
2 июня 2025 г. 21:44
Зеленский: Украина требует полного прекращения огня
Зеленский: Украина требует полного прекращения огня
2 июня 2025 г. 21:37
Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу перед переговорами в Стамбуле
Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу перед переговорами в Стамбуле
2 июня 2025 г. 21:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi