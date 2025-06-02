Украина получила приглашение на саммит НАТО в Гааге

Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге, который состоится 24-25 июня.

Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге, который состоится 24-25 июня.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с журналистами в Zoom.

"Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно", – добавил он.

Глава государства не уточнил, как именно Украина будет представлена на саммите Альянса, но сказал, что министр иностранных дел Андрей Сибига будет говорить со своими коллегами "об инфраструктуре".

Ранее стало известно, что из-за президента США Дональда Трампа в НАТО готовят мини-декларацию саммита в Гааге – вероятно, без упоминания Украины.

Также СМИ писали, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг данную информацию.