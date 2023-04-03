Украина получила первый транш от МВФ в размере 2,7 млрд долларов

Украина получила первый транш от МВФ в размере 2,7 млрд долларов

Украина получила от Международного валютного фонда первый транш в рамках новой программы расширенного финансирования. Сумма составляет 2 млрд специальных прав заимствований, или около 2,7 млрд долларов США.

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Украина получила от Международного валютного фонда первый транш в рамках новой программы расширенного финансирования. Сумма составляет 2 млрд специальных прав заимствований, или около 2,7 млрд долларов США. Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный. "Благодарим партнеров за скорую помощь и уже активно работаем для успешного прохождения первого просмотра программы и получения следующего транша от МВФ", – написал Пышный в Facebook. Подпишитесь на наш Telegram канал