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Украина получила первый $1 млрд за счет замороженных активов РФ

Украина получила первый $1 млрд за счет замороженных активов РФ Украина получила первые средства за счет замороженных российских активов.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 18:40
Украина получила первый $1 млрд за счет замороженных активов РФ

Украина получила первые средства за счет замороженных российских активов.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Украина получила от США $1 млрд, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Это первый транш из запланированных $20 млрд, которые США готовы выделить за счет использования российских активов в рамках инициативы G7", - отметил Шмыгаль.

Когда Украина получит оставшуюся часть указанной суммы премьер не уточнил.

20 декабря стало известно, что Украина подписала соглашения, позволяющие получить средства за счет замороженных активов Москвы. Шмыгаль отмечал, что $1 млрд будет выделен Всемирным банком в виде невозвратного гранта в счет предстоящего взноса США в рамках механизма по использованию замороженных активов.

Напомним, что в октябре лидеры Группы семи приняли совместное заявление, в котором объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере $50 млрд.

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