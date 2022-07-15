Украина получила первые дальнобойные системы M270

Украина получила первые американские дальнобойные реактивные системы залпового огня M270.

Украина получила первые американские дальнобойные реактивные системы залпового огня M270.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Алексея Резникова.

"В семействе дальнобойного вооружения ВСУ пополнение: прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам. Нет пощады врагу", - отметил он.

Универсальные пусковые установки M270 используются в качестве РСЗО и для запуска тактических ракет. Минимальная дальность стрельбы - 2 000 метров, максимальная - от 40 000 до 80 000 метров в зависимости от типа снаряда. Тактические ракеты ATACMS способны бить на расстояние до 220 километров.

Напомним, ранее сообщалось, что Норвегия передаст Украине три ракетные системы M270.