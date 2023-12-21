Украина получила от Японии более $950 млн по двум проектам Всемирного банка

Более 950 млн долларов поступило в бюджет Украины от Японии в исполнение проектов Всемирного банка (ВБ).

Более 950 млн долларов поступило в бюджет Украины от Японии в исполнение проектов Всемирного банка (ВБ).

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве финансов Украины.

"В государственный бюджет Украины поступило около 950 млн долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка по восстановлению и социальной защите", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в эту сумму входят грант Японии в размере 52,4 млн долларов в рамках проекта по ремонту жилья (HOPE) и ссуда правительства Японии в 900 млн долларов по проекту в сфере социальной защиты (INSPIRE). Средства будут направлены на восполнение расходов украинского бюджета на неотложные и приоритетные нужды, в частности в сфере восстановления и социальной помощи, добавили в Минфине.

Проект INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере 1,2 млрд долларов из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) при поддержке правительства Японии. Совет директоров Всемирного банка в начале декабря одобрил предоставление Украине этого займа под гарантии правительства Японии.