О нас

Украина получила от Японии более $950 млн по двум проектам Всемирного банка

Украина получила от Японии более $950 млн по двум проектам Всемирного банка Более 950 млн долларов поступило в бюджет Украины от Японии в исполнение проектов Всемирного банка (ВБ).
Другие страны
21 декабря 2023 г. 13:50
Украина получила от Японии более $950 млн по двум проектам Всемирного банка

Более 950 млн долларов поступило в бюджет Украины от Японии в исполнение проектов Всемирного банка (ВБ).

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве финансов Украины.

"В государственный бюджет Украины поступило около 950 млн долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка по восстановлению и социальной защите", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в эту сумму входят грант Японии в размере 52,4 млн долларов в рамках проекта по ремонту жилья (HOPE) и ссуда правительства Японии в 900 млн долларов по проекту в сфере социальной защиты (INSPIRE). Средства будут направлены на восполнение расходов украинского бюджета на неотложные и приоритетные нужды, в частности в сфере восстановления и социальной помощи, добавили в Минфине.

Проект INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере 1,2 млрд долларов из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) при поддержке правительства Японии. Совет директоров Всемирного банка в начале декабря одобрил предоставление Украине этого займа под гарантии правительства Японии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi