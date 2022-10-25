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Украина получила от Всемирного банка еще 500 млн долларов

Украина получила от Всемирного банка еще 500 млн долларов Украина через механизм кредитных гарантий британского правительства получила от Всемирного банка транш на 500 млн долларов для финансирования бюджетных расходов.
Другие страны
25 октября 2022 г. 19:30
Украина получила от Всемирного банка еще 500 млн долларов

Украина через механизм кредитных гарантий британского правительства получила от Всемирного банка транш на 500 млн долларов для финансирования бюджетных расходов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

"Украина получила еще 500 млн долларов от Всемирного банка, - написал он в Telegram-канале. - Финансирование в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" обеспечивается кредитными гарантиями, предоставленными Великобританией".

Полученные от Всемирного банка кредитные средства пойдут на выплату пенсий и других социальных обязательств, поддержку функционирования сферы образования и здравоохранения, уточнил глава комитета. Всего с февраля этого года Всемирный банк мобилизовал в интересах Украины уже 13 млрд долларов, из которых 11,4 млрд выделили США, добавил Гетманцев.

Всемирный банк объявил 30 сентября, что Украина получит пакет финансовой помощи в размере 530 млн долларов. Речь идет о кредитных гарантиях Великобритании на 500 млн долларов и Дании на 30 млн долларов.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Dünya Bankından daha 500 milyon dollar alıb

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