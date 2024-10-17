Украина получила от Швеции более 30 млн долларов

Швеция в рамках объединенного скандинавско-балтийского пакета помощи выделила Украине 320 млн крон (30,41 млн долларов) на восстановление энергетического сектора.

Швеция в рамках объединенного скандинавско-балтийского пакета помощи выделила Украине 320 млн крон (30,41 млн долларов) на восстановление энергетического сектора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает правительственная канцелярия.

"Этот пакет помощи важен для поддержки украинского энергетического сектора и помогает обеспечивать жизнеспособность украинского общества и поддерживать тепло в украинских домах", - приводятся в пресс-релизе слова министра сотрудничества и внешней торговли Беньямина Дусы.

С февраля 2022 года Швеция предоставила Украине поддержку на общую сумму 57,4 млрд крон (5,45 млрд долларов). Сюда входит гуманитарная, военная и экономическая помощь, а также помощь на восстановление и проведение реформ. С учетом последнего пакета на поддержку украинского энергообеспечения Швеция выделила свыше 2,1 млрд крон (199,5 млн долларов).