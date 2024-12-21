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Украина получила от Польши вертолеты Ми-8 и Bell 412-HP

Украина получила от Польши вертолеты Ми-8 и Bell 412-HP Польша передала Украине два вертолета Ми-8 и один Bell 412-HP.
Другие страны
21 декабря 2024 г. 19:58
Украина получила от Польши вертолеты Ми-8 и Bell 412-HP

Польша передала Украине два вертолета Ми-8 и один Bell 412-HP.

Как передает Report, об этом сообщили посол Украины в Польше Василий Боднар в соцсети и Государственное агентство стратегических резервов Польши.

Отмечается, что вертолеты будут использоваться для учений и занятий будущих пилотов, которые учатся в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Bell 412-HP - многоцелевой вертолет, который используется для различных задач, в том числе спасательных операций, перевозки грузов и пассажиров, а также в военных целях.

Ми-8 - универсальный многоцелевой вертолет, применяемый для перевозки грузов, пассажиров, военных операций, медицинских эвакуаций и спасательных миссий.

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Версия на азербайджанском языке Polşa Ukraynaya yeni helikopterlər verib

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