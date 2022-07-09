Украина получила от Литвы боевой беспилотник Bayraktar

Беспилотный летательный аппарат турецкого производства Bayraktar передан из Литвы на Украину.

Беспилотный летательный аппарат турецкого производства Bayraktar передан из Литвы на Украину.

Как передает Report, об этом в своем Twitter сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

"Приветствуем легендарный Bayraktar "Ванагас" ("Ястреб") на Украине", - написал он. Ермак выразил благодарность народу Литвы и турецкой компании Baykar Makina - производителю беспилотников.

Имя "Ястреб" беспилотнику дали в Литве, куда он был доставлен 4 июля.

Литва хотела приобрести в Турции за деньги, которые собрали жители страны (около 6 млн евро), боевой беспилотник для передачи Украине. Однако изготовитель этих аппаратов заявил, что передаст его Литве безвозмездно. Турецкая сторона также выразила пожелание, чтобы 4,4 млн евро из предназначавшихся для оплаты сделки были направлены на оказание гуманитарной и другой помощи Украине, а остаток Вильнюс использовал для оснащения аппарата вооружением. Для него были закуплены управляемые ракеты класса "воздух - земля".