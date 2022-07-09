О нас

Украина получила от Литвы боевой беспилотник Bayraktar

Украина получила от Литвы боевой беспилотник Bayraktar Беспилотный летательный аппарат турецкого производства Bayraktar передан из Литвы на Украину.
Другие страны
9 июля 2022 г. 00:35
Украина получила от Литвы боевой беспилотник Bayraktar

Беспилотный летательный аппарат турецкого производства Bayraktar передан из Литвы на Украину.

Как передает Report, об этом в своем Twitter сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

"Приветствуем легендарный Bayraktar "Ванагас" ("Ястреб") на Украине", - написал он. Ермак выразил благодарность народу Литвы и турецкой компании Baykar Makina - производителю беспилотников.

Имя "Ястреб" беспилотнику дали в Литве, куда он был доставлен 4 июля.

Литва хотела приобрести в Турции за деньги, которые собрали жители страны (около 6 млн евро), боевой беспилотник для передачи Украине. Однако изготовитель этих аппаратов заявил, что передаст его Литве безвозмездно. Турецкая сторона также выразила пожелание, чтобы 4,4 млн евро из предназначавшихся для оплаты сделки были направлены на оказание гуманитарной и другой помощи Украине, а остаток Вильнюс использовал для оснащения аппарата вооружением. Для него были закуплены управляемые ракеты класса "воздух - земля".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Bayraktar” pilotsuz uçuş aparatı Litvadan Ukraynaya təhvil verilib

Экслюзивные новости

ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются Азеригазу
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"
8 июля 2022 г. 14:40
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
8 июля 2022 г. 13:55
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
8 июля 2022 г. 11:01
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
7 июля 2022 г. 19:30
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
7 июля 2022 г. 19:11
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
6 июля 2022 г. 16:04
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
5 июля 2022 г. 16:09
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
4 июля 2022 г. 15:50
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
4 июля 2022 г. 13:49
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi