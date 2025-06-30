Украина получила от Канады около $1,7 млрд в рамках инициативы ERA

Украина получила от Канады около $1,7 млрд (2,3 млрд канадских долларов) в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Украина получила от Канады около $1,7 млрд (2,3 млрд канадских долларов) в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

"Совместно с партнерами заставляем Россию платить за совершенные ею преступления и разрушения. С начала года с учетом последнего транша получили около 17,6 млрд долларов за счет обездвиженных активов рф", - написал он.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина настаивает на полной конфискации замороженных средств РФ.

"Они нужны для выплаты компенсаций пострадавшим от агрессии и для восстановления нашего государства. Это также будет актом справедливости для предупреждения агрессивных войн в будущем", - добавил он.